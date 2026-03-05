У НАТО висловили солідарність з Туреччиною після збиття іранської ракети

Союзники у НАТО висловили солідарність з Туреччиною та засудили дії Ірану після того, як 4 березня було збито іранську ракету, що летіла у напрямку повітряного простору країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Альянсу за підсумками засідання Північноатлантичної ради.

5 березня Північноатлантична рада під головуванням генсека Марка Рютте зустрілась на рівні послів для обговорення безпекової ситуації з огляду на удари Ірану по сусідніх країнах у всьому регіоні.

"Союзники у НАТО рішуче засудили вчорашній удар Ірану, спрямований на Туреччину, і висловили повну солідарність з Анкарою. Генсек НАТО подякував головнокомандувачу об’єднаних сил НАТО в Європі та усім дотичним за їхню спільну роботу, яка дозволила ідентифікувати, відстежити та успішно перехопити балістичну ракету Ірану. Це конкретна демонстрація спроможності Альянсу захищати наших громадян від усіх загроз", – йдеться у заяві.

У пресслужбі додали, що НАТО "продовжить пильно стежити за ситуацією", а генсек на зв’язку з лідерами країн Альянсу та партнерів у регіоні.

Нагадаємо, одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця. В Анкарі переконані, що ціллю не були турецькі об’єкти.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що цей інцидент не є підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону.