Генсек НАТО не бачить потреби застосовувати статтю 5 після інциденту з ракетою

Збиття балістичної ракети, що летіла в бік Туреччини, силами ППО НАТО не є безпосередньою причиною для застосування статті 5 про взаємну оборону альянсу.

Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Reuters, передає "Європейська правда".

"Ніхто не говорить про статтю 5", – сказав Рютте.

"Найважливіше, що вчора наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним, а з суботи, якщо це взагалі можливо, ще більш пильним", – зазначив він.

Стаття 5 договору про НАТО визначає, що напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх інших.

Рютте заявив, що НАТО підтримує США в їхніх ударах по Ірану, оскільки ця країна "майже стала загрозою і для Європи".

У Туреччині переконані, що не вони були ціллю балістичної ракети, яка була випущена Іраном і була збита системами ППО НАТО, коли підлітала до турецького повітряного простору.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що ракета пролетіла над Іраком і Сирією, перш ніж була збита системами протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, дислокованими в східній частині Середземного моря.

За даними ЗМІ, ракету збив американський есмінець у Середземному морі, який є частиною системи протиповітряної оборони НАТО.

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.