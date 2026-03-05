У Білорусі випустили з в’язниці 15 політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав указ про помилування 18 засуджених, з яких 15 мали вироки за "екстремістськими" статтями.

Про це повідомляє Zerkalo.io, пише "Європейська правда".

У пресслужбі Лукашенка заявили, що він підписав указ про помилування 18 осіб, серед яких 15 – засуджені за "злочини екстремістського спрямування".

11 з помилуваних – жінки, у тому числі – вагітна на пізньому терміні та дівчина, яка опинилась за ґратами у 16-річному віці.

У Лукашенка заявили, що помилувані "визнали провину, розкаялися у скоєному та пообіцяли вести законослухняний спосіб життя".

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", станом на 5 травня у Білорусі перебувають за ґратами 1140 політв’язнів.

Нагадаємо, з літа половини 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів, у тому числі найвідоміших – як нобелівський лауреат Алесь Бяляцький, опозиціонер Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова.

Наприкінці лютого вийшов з в’язниці відомий політв’язень Микола Статкевич, який після першого звільнення восени 2025 року не захотів залишати країну і після того знов опинився за ґратами; у січні він пережив інсульт.

У червні вийшов на волю опозиціонер Сергій Тихановський – чоловік нинішньої лідерки опозиції в екзилі Світлани Тихановської.

Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.