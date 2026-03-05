В Беларуси выпустили из тюрьмы 15 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, из которых 15 имели приговоры по "экстремистским" статьям.

Об этом сообщает Zerkalo.io, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе Лукашенко заявили, что он подписал указ о помиловании 18 человек, среди которых 15 – осужденные за "преступления экстремистской направленности".

11 из помилованных – женщины, в том числе – беременная на позднем сроке и девушка, которая попала в тюрьму в 16-летнем возрасте.

У Лукашенко заявили, что помилованные "признали вину, раскаялись в содеянном и пообещали вести законопослушный образ жизни".

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 5 мая в Беларуси находятся за решеткой 1140 политзаключенных.

Напомним, с лета половины 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных, в том числе самых известных – как нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий, оппозиционер Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова.

В конце февраля вышел из тюрьмы известный политзаключенный Николай Статкевич, который после первого освобождения осенью 2025 года не захотел покидать страну и после того вновь оказался за решеткой; в январе он пережил инсульт.

В июне вышел на свободу оппозиционер Сергей Тихановский – муж нынешнего лидера оппозиции в изгнании Светланы Тихановской.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.