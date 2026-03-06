МИД Украины жестко отреагировал на незаконный захват властями Венгрии украинских инкассаторов и денег государственного Ощадбанка.

Об этом говорится в официальном заявлении министра Андрея Сибиги по мотивам этого события, сообщает "Европейская правда".

Сибига подтвердил и прокомментировал информацию, распространенную украинским Ощадбанком, а также Нацбанком Украины, о захваченных в Венгрии инкассаторских бригадах и подчеркнул, что речь идет об украинских заложниках режима Виктора Орбана.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины... Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, выполнявшими рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, которые перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками", – напомнил он.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", – заявил министр

Он также заявил, что Украина направила в Венгрию официальную ноту с требованием немедленного освобождения ее граждан. "Мы также обратимся в Европейский Союз с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления", – заявил министр.

Слова министра о предыдущих угрозах Орбана касаются заявления, которое прозвучало в четверг: в нем венгерский руководитель пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщалось, в ночь на пятницу власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и большую сумму валюты, которая направлялась в Украину.