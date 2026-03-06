США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца

Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть, несмотря на договоренности между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр финансов США Скотт Бессент в сети X.

Министр пояснил, что Вашингтон идет на такой шаг, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок" на фоне энергетической ситуации, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке.

Бессент подчеркнул, что это решение не принесет существенной выгоды России.

"Эта осознанно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, которая уже застряла в море... Эта временная мера смягчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники", – добавил чиновник.

Как сообщала "Европейская правда", в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет штрафную пошлину в размере 25% на все импортные товары из Индии из-за ее закупок российской нефти.

Это произошло после того, как Индия начала сокращать объемы закупок нефти у России. В январе они составляли около 1,2 млн баррелей в сутки.

2 февраля Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что тот согласился прекратить покупать российскую нефть, что будет одним из благоприятных факторов для более быстрого завершения российско-украинской войны.