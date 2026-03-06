Рейтинг Макрона зріс на тлі війни на Близькому Сході

Рейтинг схвалення президента Франції Емманюеля Макрона демонструє зростання на шість відсоткових пунктів після початку ескалації на Близькому Сході та оновлення французької ядерної доктрини.

Про це, як пише "Європейська правда", передає BFMTV, посилаючись на дані барометра Elabe для Les Échos.

Згідно з даними барометра, дії Макрона схвалюють чверть (25%) французів, що на 6 відсоткових пунктів більше, ніж минулого місяця, та на 9 пунктів вище, ніж два місяці тому.

Показники довіри до французького президента демонструють раптове зростання після кількох місяців падіння.

Такий результат пов’язують з реакцією Макрона на військову ескалацію на Близькому Сході та безпрецедентним оновленням ядерної доктрини, яка передбачає збільшення кількості боєголовок в арсеналі Франції та можливість їх розміщення в країнах-союзниках.

Рік тому лідер Франції вже мав подібне зростання рейтингів, коли американський президент Дональд Трамп розпочав тарифну війну проти Європи.

Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Макрон оголосив про те, що Франція долучається до збиття іранських дронів над країнами Перської затоки, а також розгорне атомний авіаносець у Середземному морі.

Про реакцію Європи на операцію США проти Ірану читайте в матеріалі "Європейської правди": ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи