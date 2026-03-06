Рейтинг Макрона вырос на фоне войны на Ближнем Востоке

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона демонстрирует рост на шесть процентных пунктов после начала эскалации на Ближнем Востоке и обновления французской ядерной доктрины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV со ссылкой на данные барометра Elabe для Les Échos.

Согласно данным барометра, действия Макрона одобряют четверть (25%) французов, что на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом месяце, и на 9 пунктов выше, чем два месяца назад.

Показатели доверия к французскому президенту демонстрируют внезапный рост после нескольких месяцев падения.

Такой результат связывают с реакцией Макрона на военную эскалацию на Ближнем Востоке и беспрецедентным обновлением ядерной доктрины, которая предусматривает увеличение количества боеголовок в арсенале Франции и возможность их размещения в странах-союзниках.

Год назад лидер Франции уже имел подобный рост рейтингов, когда американский президент Дональд Трамп начал тарифную войну против Европы.

Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана Макрон объявил о том, что Франция присоединяется к сбиванию иранских дронов над странами Персидского залива, а также развернет атомный авианосец в Средиземном море.

