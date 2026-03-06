У Пентагоні кажуть, що США "тільки почали боротися" з Іраном

Міністр оборони США Піт Гегсет натякнув, що війна Сполучених Штатів та Ірану може скоро загостритися.

Про це він сказав під час пресконференції у Центральному командуванні США, пише "Європейська правда".

Гегсет заявив у четвер, що США "не відчувають нестачі боєприпасів", а також анонсував "бойову потужність", яка "у кілька разів перевищує поточну", і яку США можуть застосувати проти Ірану.

"Якщо ви думаєте, що вже бачили щось, просто почекайте. Бойова потужність, яка все ще надходить і яку ми зможемо застосувати проти Ірану, у кілька разів перевищує поточну, якщо додати наші можливості та можливості ізраїльських сил оборони", – сказав він.

Відтак очільник Міноборони США наголосив, що запаси американської оборонної та наступальної зброї дозволяють США "продовжувати цю кампанію стільки, скільки буде потрібно".

"Ми тільки почали боротися і будемо боротися рішуче", – додав Гегсет.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявляв, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Також писали, що Палата представників США провалила голосування за резолюцію про військові повноваження, яка мала заборонити Трампу застосовувати подальшу військову силу проти Ірану без дозволу Конгресу.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.