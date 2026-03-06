Палата представників США не змогла перешкодити діям Трампа в Ірані

Палата представників США провалила голосування за резолюцію про військові повноваження, яка мала заборонити президенту Дональду Трампу застосовувати подальшу військову силу проти Ірану без дозволу Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNBC.

Резолюцію підтримали 212 конгресменів, 219 – проголосували проти. При цьому четверо законодавців від Демократичної партії приєдналися до республіканців, щоб заблокувати законопроєкт, а двоє представників Республіканської партії долучилися до демократів у підтримці резолюції.

Зазначимо, що аналогічну резолюцію у середу, 4 березня, розглядав американський Сенат. Голосування провалилося – документ підтримали 47 сенаторів, а 53 – виступили проти.

Ці голосування свідчать про те, що Конгрес наразі не бажає стримувати Трампа в Ірані. Хоча демократи та деякі республіканці стверджують, що президенту необхідне схвалення двох палат парламенту для проведення операції.

Навіть за умови схвалення ініціативи Сенатом і Палатою представників президент США міг би накласти на неї вето. Для його подолання потрібна була б більшість у дві третини голосів в обох палатах, яку утримують республіканці.

Нагадаємо, подібну резолюцію Сенат намагався схвалити у січні під час проведення американської операції у Венесуелі, але ці зусилля зазнали невдачі.

Тим часом нещодавнє опитування показало, що лише близько 27% американців схвалюють операцію США в Ірані.

Читайте детальну статтю про те, як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа