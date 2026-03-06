В Пентагоне говорят, что США "только начали бороться" с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет намекнул, что война Соединенных Штатов и Ирана может вскоре обостриться.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Центральном командовании США, пишет "Европейская правда".

В четверг Хегсет заверил, что США имеют достаточный запас боеприпасов. Он также анонсировал развертывание боевой мощи, которая в несколько раз превышает нынешнюю.

"Если вы думаете, что уже видели что-то, просто подождите. Боевая мощь, которая все еще поступает и которую мы сможем применить против Ирана, в несколько раз превышает текущую, если добавить наши возможности и возможности израильских сил обороны", – сказал он.

Затем глава Минобороны США подчеркнул, что запасы американского оборонительного и наступательного оружия позволяют США "продолжать эту кампанию столько, сколько будет нужно".

"Мы только начали бороться и будем бороться решительно", – добавил Хегсет.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

Также писали, что Палата представителей США провалила голосование за резолюцию о военных полномочиях, которая должна была запретить Трампу применять дальнейшую военную силу против Ирана без разрешения Конгресса.

