У Перській затоці заблоковані понад пів сотні французьких суден

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро розповів, скільки суден країни заблоковані у Перській затоці та Червоному морі внаслідок ескалації на Близькому Сході.

Про це він сказав у п’ятницю, 6 березня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Табаро, у Перській затоці заблоковані 52 судна Франції, а в Червоному морі – ще вісім.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з екіпажами, оскільки на борту деяких із цих суден перебувають французькі моряки", – наголосив французький міністр.

Нагадаємо, 2 березня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Також писали, що Франція дозволила американським літакам використовувати її авіабази, розміщені в країнах Близького Сходу, для продовження операцій проти Ірану.

