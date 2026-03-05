Франція дозволила США використовувати її авіабази на Близькому Сході

Франція дозволила американським літакам використовувати її авіабази, розміщені в країнах Близького Сходу, для продовження операцій проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BMFTV з посиланням на французьких військових.

Присутність американських літаків була дозволена "на тимчасовій основі" на французьких базах на Близькому Сході.

"В рамках наших відносин зі Сполученими Штатами тимчасово дозволено присутність їхніх літаків на наших базах у регіоні. Ці літаки сприяють захисту наших партнерів у Перській затоці", – заявив речник Об’єднаного комітету начальників штабів Франції.

Зазначимо, що Франція має військову базу в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка зазнала атаки іранського дрона у перші дні операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Останнім часом питання використання авіабаз для операції проти Ірану стало ключовим у відносинах США та союзників. Зокрема, Іспанія, яка відмовилася надати США доступ до авіабаз на своїй території для атак проти Ірану, зіштовхнулася з критикою та погрозами з боку американського президента. Дональд Трамп пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

Критики зазнала і Британія. Трамп висловив хвилю обурення на адресу країни та її прем’єра Кіра Стармера, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".

Це сталося через те, що перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".