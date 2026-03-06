В Персидском заливе заблокированы более полусотни французских судов

Министр транспорта Франции Филип Табаро рассказал, сколько судов страны заблокированы в Персидском заливе и Красном море в результате эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в пятницу, 6 марта, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Табаро, в Персидском заливе заблокированы 52 судна Франции, а в Красном море – еще восемь.

"Мы находимся в постоянном контакте с экипажами, поскольку на борту некоторых из этих судов находятся французские моряки", – подчеркнул французский министр.

Напомним, 2 марта министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов присоединиться к обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

Также писали, что Франция разрешила американским самолетам использовать ее авиабазы, расположенные в странах Ближнего Востока, для продолжения операций против Ирана.

