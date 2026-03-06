Розвідка Литви: війна виснажує ресурси РФ, тому загроза для НАТО поки обмежена

Розвідка Литви вважає, що доки Росія присвячує більшу частину своїх ресурсів війні проти України, її здатність становити пряму військову загрозу для Литви та інших країн НАТО залишається обмеженою.

Про це йдеться у щорічному звіті про загрози національній безпеці, пише LRT, передає "Європейська правда".

Литовські служби наголосили, що якщо Росія продовжить військові операції проти України з такою ж інтенсивністю, як і протягом останніх чотирьох років – "війна вимагатиме значних людських і фінансових ресурсів, тому здатність Росії створювати військові загрози іншим державам залишатиметься обмеженою".

Згідно з оцінкою, якщо війна триватиме довго – приблизно від шести до десяти років – Росія, ймовірно, зможе повністю укомплектувати новостворені підрозділи особовим складом та технікою.

Проте їй, ймовірно, буде важко відновити стратегічні запаси зброї та боєприпасів, необхідні для великомасштабного конфлікту з НАТО.

Найгіршим сценарієм, як зазначається у звіті, буде укладення мирної угоди, яке буде супроводжуватися скасуванням більшості або всіх міжнародних санкцій проти Росії. У цьому випадку Москва може бути готова до обмеженого військового конфлікту в Балтійському регіоні протягом одного-двох років і може підготуватися до великомасштабного конфлікту з НАТО протягом шести-десяти років.

"У довгостроковій перспективі Росія, ймовірно, створить армію, яка буде не тільки на 30-50% більшою, ніж до війни, але й відносно сучасною", – йдеться у звіті.

Як писали раніше, керівник Командування підтримки Збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Нещодавно розвідка Естонії у своєму щорічному звіті заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.

Наприкінці лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що агресія Росії проти країн східного флангу НАТО дуже дорого коштуватиме цим державами.