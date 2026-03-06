Разведка Литвы: война истощает ресурсы РФ, поэтому угроза для НАТО пока ограничена
Разведка Литвы считает, что пока Россия посвящает большую часть своих ресурсов войне против Украины, ее способность представлять прямую военную угрозу для Литвы и других стран НАТО остается ограниченной.
Об этом говорится в ежегодном отчете об угрозах национальной безопасности, пишет LRT, передает "Европейская правда".
Литовские службы подчеркнули, что если Россия продолжит военные операции против Украины с такой же интенсивностью, как и в течение последних четырех лет, "война потребует значительных человеческих и финансовых ресурсов, поэтому способность России создавать военные угрозы другим государствам будет оставаться ограниченной".
Согласно оценке, если война продлится долго – примерно от шести до десяти лет – Россия, вероятно, сможет полностью укомплектовать новые подразделения личным составом и техникой.
Однако ей, вероятно, будет трудно восстановить стратегические запасы оружия и боеприпасов, необходимые для крупномасштабного конфликта с НАТО.
Худшим сценарием, как отмечается в отчете, будет заключение мирного соглашения, которое будет сопровождаться отменой большинства или всех международных санкций против России. В этом случае Москва может быть готова к ограниченному военному конфликту в Балтийском регионе в течение одного-двух лет и может подготовиться к крупномасштабному конфликту с НАТО в течение шести-десяти лет.
"В долгосрочной перспективе Россия, вероятно, создаст армию, которая будет не только на 30-50% больше, чем до войны, но и относительно современной", – говорится в отчете.
Как писали ранее, руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.
Недавно разведка Эстонии в своем ежегодном отчете заявила, что Россия не намерена начинать военное нападение на какое-либо государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.
В конце февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что агрессия России против стран восточного фланга НАТО очень дорого обойдется этим государствам.