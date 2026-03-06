Еврокомиссия приостановила безвиз для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии

6 марта Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Отныне такие граждане должны иметь визу для въезда в Шенгенскую зону с официальной целью.

"Это первый случай применения нового усиленного механизма приостановления безвизового режима", – говорится в сообщении.

Механизм приостановления визового режима активирован в ответ на умышленное и постоянное нарушение Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима в ключевых сферах демократии и основных прав.

"Если правительство атакует собственный народ, преследует журналистов и ограничивает свободу, это имеет свои последствия. ЕС уже лишил Грузию финансирования из-за отступления от демократии. Сегодня Европа запрещает лицам, связанным с репрессивными грузинскими властями, в частности грузинским дипломатам, свободно путешествовать по Европейскому Союзу", – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Еврокомиссия 6 марта приняла рекомендации для консульских органов и пограничников государств-членов, чтобы поддержать государства-члены в эффективном выполнении решения о приостановлении безвизового режима.

В рекомендациях предлагается усилить контроль за всеми гражданами Грузии, пересекающими внешние границы ЕС: представители грузинских властей должны использовать свои дипломатические или служебные паспорта во время поездок в ЕС с официальной и дипломатической целью. Невыполнение этого требования может привести к наложению запрета на въезд.

Государства-члены также должны обеспечить проверку всех граждан Грузии по национальным и европейским базам данных, таким как Визовая информационная система, Шенгенская информационная система и другие публичные базы данных.

Кроме того, когда владельцы грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов подают заявку на шенгенскую визу, государствам-членам рекомендуется проводить тщательную проверку, проводя собеседование и требуя от этих заявителей подтверждающие документы. Государства-члены должны отказывать в выдаче виз в случае каких-либо сомнений в надежности информации, предоставленной заявителями.

Временная приостановка вступает в силу 6 марта и продлится 12 месяцев, до 6 марта 2027 года.

Если грузинские власти не решат вопросы управления и верховенства права, Комиссия может продлить приостановку на срок до 24 месяцев. Комиссия также может принять решение о распространении этой меры на всех граждан Грузии.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Грузию критикуют больше всего. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В феврале президент Европейской комиссии в письме к оппозиционным политикам Грузии предупредила, что ЕС может рассмотреть отмену безвиза для всего населения страны, если местные власти не изменят свой курс.