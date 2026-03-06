У Польщі очікують затримок у постачанні зброї США через ескалацію на Близькому Сході

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що війна в Ірані призведе до затримок у постачанні американської зброї до Європи.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами у Варшаві під час візиту європейського комісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, пише "Європейська правда".

Косніяк-Камиш заявив, що американська промисловість зосередиться на поповненні запасів, використаних на Близькому Сході.

"Ми очікуємо певних затримок у поставках, особливо якщо конфлікт затягнеться", – сказав він.

Польський міністр зазначив, що це робить ще більш нагальним для європейців збільшення власних виробничих потужностей.

Нагадаємо, в ЄС шукають рішення, щоб події в Ірані не вплинули на постачання систем ППО Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що затяжна та інтенсивна війна на Близькому Сході вплине на кількість засобів ППО, які отримуватиме Україна.

