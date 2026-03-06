В Польше ожидают задержек в поставках оружия из США из-за эскалации на Ближнем Востоке

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что война в Иране приведет к задержкам в поставках американского оружия в Европу.

Об этом он сказал в беседе с журналистами в Варшаве во время визита европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, пишет "Европейская правда".

Коснияк-Камыш заявил, что американская промышленность сосредоточится на пополнении запасов, использованных на Ближнем Востоке.

"Мы ожидаем определенных задержек в поставках, особенно если конфликт затянется", – сказал он.

Польский министр отметил, что это делает еще более актуальным для европейцев увеличение собственных производственных мощностей.

Напомним, в ЕС ищут решение, чтобы события в Иране не повлияли на поставки систем ПВО Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что затяжная и интенсивная война на Ближнем Востоке повлияет на количество средств ПВО, которые будет получать Украина.

