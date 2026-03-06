Разведка Эстонии: в феврале Украина отвоевала больше территории, чем потеряла

Эстонская разведка сообщает о заметном прогрессе Украины на фронте: в феврале украинские войска впервые с лета 2023 года отвоевали больше территории, чем потеряли.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом рассказал командующий разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг.

По словам Кивисельга, февраль был относительно успешным для Украины в военном плане, поскольку впервые с лета 2023 года она смогла отвоевать у российских войск больше территорий, чем потеряла.

"На прошлой неделе украинские войска освободили на 16 квадратных километров больше территории, чем потеряли. В течение февраля Российская Федерация смогла захватить менее 130 квадратных километров украинской территории, что является наименьшим продвижением с июня 2024 года", – отметил он.

Он пояснил, что успеху Украины способствовали проблемы в российских вооруженных силах: ограничения на использование спутниковой системы связи Starlink и потеря доступа к некоторым социальным сетям, а также постоянные проблемы с набором новобранцев.

"Мы видим, что в последние месяцы Российская Федерация смогла набрать меньше новых бойцов, чем потеряла на поле боя, и это, вероятно, будет способствовать худшим результатам с точки зрения России. Погода также способствовала наступательным операциям Украины, поскольку стало теплее и улучшилась видимость, что облегчает использование дронов на больших расстояниях и с большей точностью", – сказал глава военной разведки.

Он подчеркнул, что эта зима была самой сложной за четыре года войны для Украины, поскольку Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

Кивисельг также описал растущую способность Украины проводить дальнобойные воздушные удары вглубь российской территории, которая развилась до стратегического уровня.

"С увеличением технических возможностей, количества и разнообразия наступательного оружия, в отличие от прошлого года, когда удары Украины были сосредоточены преимущественно на объектах топливной промышленности России, сейчас цели расширились и включают военные заводы и производственные объекты, а также объекты развития военного потенциала и энергетической инфраструктуры", – отметил он.

Командующий разведывательным центром Сил обороны акцентировал, что в январе-феврале около 30% атак, совершенных Украиной, были направлены против топливной инфраструктуры.

В конце февраля в разведке Эстонии отметили, что блокировка терминалов Starlink и ограничения в России в отношении Telegram создали ощутимые проблемы для российских военных.

Разведка Британии проанализировала воздушные атаки РФ против Украины в январе-феврале.

Также сообщалось, что в европейских разведках сомневаются в том, что российско-украинская война закончится в 2026 году.