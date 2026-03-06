Сибіга допустив запровадження санкцій та інших обмежень проти Угорщини

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна залишає за собою право вжити заходів у відповідь на затримання Угорщиною українських інкасаторських авто з готівкою і золотом та працівників банку.

Про це міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що всі, хто несе відповідальність за захоплення та утримання українських громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності.

"Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включаючи введення санкцій та інших обмежувальних заходів", – заявив Сибіга.

Він повторив вимогу до Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та передвиборчу кампанію.

Також Сибіга висловив сподівання на рішучу реакцію від партнерів.

"Ми також зберемо дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати його про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнення до відповідальності", – заявив міністр.

Сибіга також пояснив, що ранкові заяви та вимоги з боку глави угорського уряду Віктора Орбана на адресу України були пов'язані також із захопленими угорцями українськими інкасаторами та їхнім вантажем.

Раніше в п’ятницю в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.