Сибига допустил введение санкций и других ограничений против Венгрии

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина оставляет за собой право принять меры в ответ на задержание Венгрией украинских инкассаторских авто с наличными и золотом и работников банка.

Об этом министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что все, кто несет ответственность за захват и содержание украинских граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности.

"Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер", – заявил Сибига.

Он повторил требование к Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и предвыборную кампанию.

Также Сибига выразил надежду на решительную реакцию от партнеров.

"Мы также соберем дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать его о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечения к ответственности", – заявил министр.

Сибига также пояснил, что утренние заявления и требования со стороны главы венгерского правительства Виктора Орбана в адрес Украины были связаны также с захваченными венграми украинскими инкассаторами и их грузом.

Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о работниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.