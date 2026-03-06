У Єврокомісії прокоментували захоплення Угорщиною українських інкасаторів

Європейська комісія знає про затримання українських інкасаторів в Угорщині та наразі вивчає цю інформацію.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявили речники Єврокомісії Олоф Гілл та Маркус Ламмерт.

"Ми знаємо про повідомлення ЗМІ з цього приводу. Наразі ми не маємо додаткової інформації про згадані події, тому на цьому етапі я не маю коментарів",– заявив Ламмерт.

Відповідаючи на питання "Європейської правди" про те, чи зверталася Україна до Єврокомісії з проханням виступити медіатором у цьому конфлікті, речник повідомив, що йому "не відомо про будь-які подібні контакти, що відбулися".

"Це досить свіжа інформація. Тож дайте нам час дізнатися більше, перш ніж ви ставитимете нам запитання щодо цього", – сказав кореспондентці "ЄвроПравди" заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Як повідомляла "Європейська правда" у п’ятницю, податкова та митна служба Угорщини затримала два інкасаторські автомобілі з України "за підозрою у відмиванні коштів".

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, що складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що всі, хто несе відповідальність за захоплення та утримання українських громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності.

МЗС України порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.