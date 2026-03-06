В Еврокомиссии прокомментировали задержание Венгрией украинских инкассаторов

Европейская комиссия знает о задержании украинских инкассаторов в Венгрии и в настоящее время изучает эту информацию.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявили спикеры Еврокомиссии Олоф Гилл и Маркус Ламмерт.



"Мы знаем о сообщениях СМИ на этот счет. В настоящее время у нас нет дополнительной информации об упомянутых событиях, поэтому на данном этапе у меня нет комментариев", – заявил Ламмерт.



Отвечая на вопрос "Европейской правды" о том, обращалась ли Украина к Еврокомиссии с просьбой выступить медиатором в этом конфликте, спикер сообщил, что ему "не известно о каких-либо подобных контактах, имевших место".



"Это достаточно свежая информация. Поэтому дайте нам время узнать больше, прежде чем вы будете задавать нам вопросы об этом", – сказал корреспонденту "ЕвроПравды" заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Гилл.



Как сообщала "Европейская правда" в пятницу, налоговая и таможенная служба Венгрии задержала два инкассаторских автомобиля из Украины "по подозрению в отмывании средств".



Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, осуществлявший управление грузом, который состоял из 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.



Глава МИД Андрей Сибига заявил, что все, кто несет ответственность за захват и удержание украинских граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности.



МИД Украины порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.