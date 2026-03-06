Глава МЗС Естонії закликав Україну й Угорщину вирішити конфлікт шляхом діалогу
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на тлі загострення конфлікту між Україною та Угорщиною закликав сторони знайти рішення через діалог.
Як повідомляє "Європейська правда", про це естонський міністр написав в Х.
Тсахкна зазначив, що естонська сторона "з тривогою" стежить за зростанням напруженості між Україною та Угорщиною.
"Сподіваємося на з'ясування фактів і врегулювання ситуації шляхом діалогу", – написав він.
Як повідомляла "Європейська правда" у п’ятницю, податкова та митна служба Угорщини затримала два інкасаторські автомобілі з України "за підозрою у відмиванні коштів".
Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, що складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що всі, хто несе відповідальність за захоплення та утримання українських громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності.
МЗС України порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.