Глава МИД Эстонии призвал Украину и Венгрию решить конфликт путем диалога

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на фоне обострения конфликта между Украиной и Венгрией призвал стороны найти решение через диалог.

Как сообщает "Европейская правда", об этом эстонский министр написал в Х.

Тсахкна отметил, что эстонская сторона "с тревогой" следит за ростом напряженности между Украиной и Венгрией.

"Надеемся на выяснение фактов и урегулирование ситуации путем диалога", – написал он.

Как сообщала "Европейская правда" в пятницу, налоговая и таможенная служба Венгрии задержала два инкассаторских автомобиля из Украины "по подозрению в отмывании средств".

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, который осуществлял управление грузом, состоявшим из 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что все, кто несет ответственность за захват и удержание украинских граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности.

МИД Украины порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.