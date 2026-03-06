В ЄС привітали рішення Ісландії провести референдум щодо переговорів про вступ

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала новину про референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, які були припинені понад десять років тому.

Свою заяву єврокомісарка опублікувала в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи новину про майбутній референдум, Кос зазначила, що на ісландський народ чекає "важливе рішення".

За її словами, ситуація у світі кардинально змінилася з часу подання Ісландією заявки на членство в 2009 році.

Кос також наголосила, що переговори про членство є специфічними для кожної країни, і в ЄС враховують реалії країн-кандидатів.

"Ісландія вже є сильним і важливим партнером та частиною єдиного ринку. Пріоритети Ісландії добре відомі. У світі, де конкурують сфери впливу, членство в ЄС є опорою в альянсі, заснованому на цінностях, процвітанні та безпеці", – додала вона.

Раніше стало відомо, що уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Вже повідомлялося, що пропозиція резолюції має бути представлена парламенту наступного тижня.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

