В ЕС приветствовали решение Исландии провести референдум о переговорах о вступлении

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала новость о референдуме в Исландии по возобновлению переговоров о вступлении в Европейский Союз, которые были приостановлены более десяти лет назад.

Свое заявление еврокомиссар опубликовала в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментируя новость о предстоящем референдуме, Кос отметила, что исландскому народу предстоит "важное решение".

По ее словам, ситуация в мире кардинально изменилась со времени подачи Исландией заявки на членство в 2009 году.

Кос также подчеркнула, что переговоры о членстве являются специфическими для каждой страны, и в ЕС учитывают реалии стран-кандидатов.

"Исландия уже является сильным и важным партнером и частью единого рынка. Приоритеты Исландии хорошо известны. В мире, где конкурируют сферы влияния, членство в ЕС является опорой в альянсе, основанном на ценностях, процветании и безопасности", – добавила она.

Ранее стало известно, что правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Уже сообщалось, что предложение резолюции должно быть представлено парламенту на следующей неделе.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

