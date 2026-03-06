Удар дрона поновив заклики до припинення британської військової присутності на Кіпрі

Удар дрона цього тижня по британській авіабазі на Кіпрі поновив заклики до припинення британської військової присутності на середземноморському острові, оскільки багато хто побоюється бути втягнутим у ширший конфлікт з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Reuters.

Кіпрські політики вже давно відчувають дискомфорт через дві британські авіабази, Акротирі та Декелія, які існують як суверенна британська територія з моменту здобуття Кіпром незалежності від Великої Британії в 1960 році.

Але це питання вийшло на перший план після того, як іранський безпілотник, який, на думку представників служб безпеки, був запущений союзником Ірану "Хезболлою", в понеділок влучив у базу Акротирі. Ніхто не постраждав, але цей інцидент змусив острів перейти в режим підвищеної готовності, а цивільне населення, що проживає поблизу, – евакуюватися.

Наразі немає конкретних ознак того, що Кіпр збирається вимагати закриття баз. Але все частіші заклики до перегляду статусу баз вказують на те, що іранський конфлікт вже ускладнив міжнародні відносини в усьому регіоні.

На запитання, чи перегляне Кіпр статус британських баз, президент Нікос Христодулідес відповів журналістам у п'ятницю, що не може нічого виключати.

На запитання про статус баз міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос, колишній професор права, обережно підбирав слова: "Я більше не можу собі дозволити розкіш просто висловлювати свою юридичну думку з приводу різних речей".

"Будь-яке рішення з питань такої важливості не приймається в запалі або під час кризи" – сказав він Reuters.

Проурядова щоденна газета Phileleftheros висловилася більш прямо: "Бази повинні зникнути. Вони становлять загрозу для нашої безпеки", – написав головний колумніст Костас Венізелос у редакційній статті в середу.

Дві бази уздовж південного і східного узбережжя острова перебувають під повною юрисдикцією Великої Британії. На базах проживає близько 7000 військовослужбовців з їхніми сім'ями, а в безпосередній близькості від них – приблизно 12 тисяч кіпріотів.

Кіпрські правознавці переконані, що угоди, які визначають статус баз, потребують перегляду відповідно до норм міжнародного права. Вони наголошують, що ці об'єкти є пережитком колоніалізму, що прямо суперечить Статуту ООН.

Наразі немає ознак того, що Лондон має намір переглянути статус баз.

"Наші суверенні бази є повністю законними згідно з міжнародним правом", – заявив представник Міністерства оборони Великої Британії.

Проте, на думку кіпрських експертів, угода Великої Британії 2025 року про передачу суверенітету над островами Чагос Маврикію створює прецедент.

"Це означає, що щось подібне може і повинно бути реалізовано у випадку Кіпру – бази повинні бути розміщені на новій основі, яка повністю відповідає міжнародному праву", – заявив Костас Клерідес, колишній генеральний прокурор Кіпру та суддя Верховного суду.

Раніше Британія оголосила, що відправить есмінець на Кіпр.

Це сталось після того, як британську авіабазу на Кіпрі атакували ударні безпілотники.