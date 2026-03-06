Удар дрона возобновил призывы к прекращению британского военного присутствия на Кипре

Удар дрона на этой неделе по британской авиабазе на Кипре возобновил призывы к прекращению британского военного присутствия на средиземноморском острове, поскольку многие опасаются быть втянутым в более широкий конфликт с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Reuters.

Кипрские политики уже давно испытывают дискомфорт из-за двух британских авиабаз, Акротири и Декелия, которые существуют как суверенная британская территория с момента обретения Кипром независимости от Великобритании в 1960 году.

Но этот вопрос вышел на первый план после того, как иранский беспилотник, который, по мнению представителей служб безопасности, был запущен союзником Ирана "Хезболлой", в понедельник попал в базу Акротири. Никто не пострадал, но этот инцидент заставил остров перейти в режим повышенной готовности, а гражданское население, проживающее поблизости, – эвакуироваться.

Пока нет конкретных признаков того, что Кипр собирается требовать закрытия баз. Но все более частые призывы к пересмотру статуса баз указывают на то, что иранский конфликт уже осложнил международные отношения во всем регионе.

На вопрос, пересмотрит ли Кипр статус британских баз, президент Никос Христодулидес ответил журналистам в пятницу, что "я не могу ничего исключать".

На вопрос о статусе баз министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос, бывший профессор права, осторожно подбирал слова: "Я больше не могу себе позволить роскошь просто высказывать свое юридическое мнение по поводу различных вещей".

"Любое решение по вопросам такой важности не принимается в пылу или во время кризиса" – сказал он Reuters.

Проправительственная ежедневная газета Phileleftheros высказалась более прямо: "Базы должны исчезнуть. Они представляют угрозу для нашей безопасности", – написал главный колумнист Костас Венизелос в редакционной статье в среду.

Две базы вдоль южного и восточного побережья острова, находятся под полной юрисдикцией Великобритании. На базах проживает около 7000 военнослужащих с их семьями, а в непосредственной близости от них – около 12 000 киприотов.

Кипрские эксперты по вопросам права считают, что договоренности, на которых основываются базы, должны быть пересмотрены в соответствии с международным правом. Они утверждают, что базы являются последним остатком колониализма, что противоречит Уставу ООН.

Пока нет признаков того, что Лондон намерен пересмотреть их статус.

"Наши суверенные базы являются полностью законными согласно международному праву", – заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Тем не менее, по мнению кипрских экспертов, соглашение Великобритании 2025 года о передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию создает прецедент.

"Это означает, что нечто подобное может и должно быть реализовано в случае Кипра – базы должны быть размещены на новой основе, которая полностью соответствует международному праву", – заявил Костас Клеридес, бывший генеральный прокурор Кипра и судья Верховного суда.

Ранее Великобритания объявила, что отправит эсминец на Кипр.

Это произошло после того, как британскую авиабазу на Кипре атаковали ударные беспилотники.