Кошта і фон дер Ляєн запросили лідерів держав Близького Сходу на відеозустріч 9 березня

Президент Європейської ради Антоніу Кошта разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн запросили лідерів держав Близького Сходу взяти участь у відеоконференції в понеділок, 9 березня, щоб обговорити ситуацію в регіоні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомила речниця президента Кошти Марія Томасік.

Фон дер Ляєн і Кошта в понеділок, 9 березня, поговорять з лідерами Близького Сходу за відеозв’язком.

"Президент Європейської ради разом із президенткою Європейської комісії запросили лідерів Близького Сходу взяти участь у відеоконференції в понеділок, 9 березня, з огляду на ситуацію у сфері безпеки в регіоні, що швидко розвивається", – повідомила речниця.

Вона додала, що "цей обмін думками дасть можливість вислухати оцінки ситуації лідерами та обговорити подальшу підтримку з боку ЄС та його держав-членів країнам регіону, а також шляхи припинення поточного конфлікту".

Як повідомляла "Європейська правда", у ЄС шукають рішення, щоб події в Ірані не вплинули на постачання систем ППО Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що затяжна та інтенсивна війна на Близькому Сході вплине на кількість засобів ППО, які отримуватиме Україна.

