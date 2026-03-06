Кошта и фон дер Ляйен пригласили лидеров Ближнего Востока на видеовстречу 9 марта

Президент Европейского совета Антониу Кошта вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пригласили лидеров государств Ближнего Востока принять участие в видеоконференции в понедельник, 9 марта, чтобы обсудить ситуацию в регионе.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщила пресс-секретарь президента Кошты Мария Томасик.



Фон дер Ляйен и Кошта в понедельник, 9 марта, поговорят с лидерами Ближнего Востока по видеосвязи.



"Президент Европейского совета вместе с президентом Европейской комиссии пригласили лидеров Ближнего Востока принять участие в видеоконференции в понедельник, 9 марта, учитывая быстро развивающуюся ситуацию в сфере безопасности в регионе", – сообщила пресс-секретарь.



Она добавила, что "этот обмен мнениями даст возможность выслушать оценки ситуации лидерами и обсудить дальнейшую поддержку со стороны ЕС и его государств-членов странам региона, а также пути прекращения текущего конфликта".



Как сообщала "Европейская правда", в ЕС ищут решение, чтобы события в Иране не повлияли на поставки систем ПВО Украине.



Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что затяжная и интенсивная война на Ближнем Востоке повлияет на количество средств ПВО, которые будет получать Украина.



