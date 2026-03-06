МИД: Венгрия до сих пор не пускает консулов к удерживаемым инкассаторам и не освобождает их

В украинском Министерстве иностранных дел рассказали, что Венгрия до сих пор не допускает консулов Украины к удерживаемым семи сотрудникам Ощадбанка и не освобождает их.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, которого цитирует "Укринформ".

Тихий рассказал, что посол Украины Федор Шандор и консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов.

"На данный момент, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов или освобождению граждан Украины венгерская сторона не предприняла. Продолжаем требовать их немедленного освобождения и доступа консулов", – отметил пресс-секретарь.

Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Напомним, первым о захвате 5 марта украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о сотрудниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.