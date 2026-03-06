Парламент Німеччини остаточно схвалив розширення повноважень армії у збитті дронів

Німецькі збройні сили (Бундесвер) отримають розширені повноваження для захисту від дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Відповідна поправка до закону про безпеку повітряного простору була прийнята верхньою палатою парламенту, Бундесратом, після того, як її схвалила нижня палата.

Таким чином Німеччина реагує на зміну ситуації з безпекою та збільшення кількості підозрілих польотів дронів з початку загарбницької війни Росії проти України.

Операторів дронів часто важко ідентифікувати. Однак є підозра, що за багатьма польотами стоїть Росія.

Закон є частиною мети уряду Німеччини прискорити захист від дронів. Новий центр захисту від дронів у Берліні також служить цій меті.

У Німеччині боротьба з дронами передусім покладається на поліцію земель. Однак їм часто бракує необхідних ресурсів. Тому повноваження федеральної поліції вже були розширені.

Бундестаг проголосував за надання Збройним силам ширших повноважень щодо перехоплення та збиття безпілотників, які порушують повітряний простір країни, наприкінці лютого.

Нагадаємо, минулого року Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини (BKA) зареєструвало понад 1000 підозрілих польотів дронів.