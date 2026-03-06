Парламент Германии окончательно одобрил расширение полномочий армии в сбивании дронов

Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) получат расширенные полномочия для защиты от дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Соответствующая поправка к закону о безопасности воздушного пространства была принята верхней палатой парламента, Бундесратом, после того, как ее приняла нижняя палата.

Таким образом Германия реагирует на изменение ситуации с безопасностью и увеличение количества подозрительных полетов дронов с начала захватнической войны России против Украины.

Операторов дронов часто трудно идентифицировать. Однако есть подозрение, что за многими полетами стоит Россия.

Закон является частью цели правительства Германии ускорить защиту от дронов. Новый центр защиты от дронов в Берлине также служит этой цели.

В Германии борьба с дронами сначала возлагается на полицию земель. Однако им часто не хватает необходимых ресурсов. Поэтому полномочия федеральной полиции уже были расширены.

Бундестаг проголосовал за предоставление Вооруженным силам более широких полномочий по перехвату и сбиванию беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны, в конце февраля.

Напомним, в прошлом году Федеральное уголовное полицейское управление Германии (BKA) зарегистрировало более 1000 подозрительных полетов дронов.