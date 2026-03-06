Мерц попереджає про ризики через "нескінченну" війну проти Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив США та Ізраїль про ризики, до яких може призвести "нескінченна" війна проти Ірану.

Заяву очільника німецького уряду наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Мерц, затяжні бойові операції проти Ірану можуть призвести до розпаду всієї близькосхідної держави, нової міграційної кризи в Європі та тривалої економічної кризи.

"Ми не хочемо, щоб тут (в Ірані. – Ред.) повторився сирійський сценарій", – заявив Мерц.

Натомість канцлер закликав лідерів у Вашингтоні та Ізраїлі "якнайшвидше створити умови для стабілізації цієї країни".

Щодо німецької економіки, яка, на його думку, демонструє перші ознаки відновлення, Мерц вказав на негативні наслідки тривалої війни. Водночас він вказав, що наразі економічний вплив є мінімальним.

"Але якщо цей конфлікт триватиме довше, якщо він пошириться на більшу частину Близького Сходу, то, звичайно, це може мати набагато більш далекосяжні наслідки", – сказав Мерц.

В окремій заяві Мерц чітко дав зрозуміти, що Німеччина поділяє з Ізраїлем і США мету знищення іранської ядерної програми. Він додав, однак, що це не повинно призвести до розпаду всієї іранської держави.

"Нескінченна війна не в наших інтересах", – резюмував він.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що жодна угода з Іраном неможлива, потрібна тільки його безумовна капітуляція.

Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.