Мерц предупреждает о рисках из-за "бесконечной" войны против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил США и Израиль о рисках, к которым может привести "бесконечная" война против Ирана.

Заявление главы немецкого правительства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Мерц, затяжные боевые операции против Ирана могут привести к распаду ближневосточного государства, новому миграционному кризису в Европе и длительному экономическому кризису.

"Мы не хотим, чтобы здесь (в Иране. – Ред.) повторился сирийский сценарий", – заявил Мерц.

Канцлер призвал лидеров в Вашингтоне и Израиле "как можно быстрее создать условия для стабилизации этой страны".

Что касается немецкой экономики, которая, по его мнению, демонстрирует первые признаки восстановления, то Мерц указал на негативные последствия длительной войны. В то же время он указал, что сейчас экономическое влияние является минимальным.

"Но если этот конфликт продлится дольше, если он распространится на большую часть Ближнего Востока, то, конечно, это может иметь гораздо более далеко идущие последствия", – сказал Мерц.

В отдельном заявлении Мерц четко дал понять, что Германия разделяет с Израилем и США цель уничтожения иранской ядерной программы. Он добавил, однако, что это не должно привести к распаду всего иранского государства.

"Бесконечная война не в наших интересах", – резюмировал он.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что никакая сделка с Ираном невозможна, нужна только его безусловная капитуляция.

Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

