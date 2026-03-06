Трампу не принципово, чи буде майбутня влада Ірану демократичною і світською

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не вважає демократичність і світськість принциповими критеріями для нової влади Ірану, а ключове для нього – лояльність цієї влади до США та Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що Іран "вже не та країна, якою була тиждень тому", і керівництво країни "тиждень тому було могутнім, а тепер нейтралізоване".

Американський президент вважає, що має бути залученим до визначення нового лідера країни, та навів паралелі з Венесуелою.

"Це спрацює дуже легко. Це спрацює, як у Венесуелі. У нас там зараз чудовий лідер, вона робить фантастичну роботу", – сказав Трамп, маючи на увазі віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес, яка зайняла посаду захопленого США Ніколаса Мадуро.

"Буде залежати від того, хто ця людина. Я не проти релігійних лідерів. Я маю справу з багатьома релігійними лідерами, і вони чудові", – сказав президент США.

На уточнювальні питання, чи важливо для нього, щоб Іран трансформувався у демократичну країну, він відповів: "Ні, я кажу, що має бути лідер, який буде чесний і справедливий, буде добре працювати, буде добре ставитися до США та Ізраїлю, і інших країн на Близькому Сході – усі вони є нашими партнерами", – сказав Трамп.

Також Трамп вимагає від Ірану безумовної капітуляції. Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Нагадаємо, у суботу 7 березня виповниться рівно тиждень від початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, внаслідок якої під іранські удари потрапили багато інших країн регіону – від сусідів у Перській затоці до Азербайджану.

