Трампу не принципиально, будет ли будущая власть Ирана демократической и светской

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не считает демократичность и светскость принципиальными критериями для новой власти Ирана, а ключевое для него – лояльность этой власти к США и Израилю.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что Иран "уже не та страна, которой была неделю назад", и руководство страны "неделю назад было мощным, а теперь нейтрализовано".

Американский президент считает, что должен быть вовлеченным в определение нового лидера страны, и привел параллели с Венесуэлой.

"Это сработает очень легко. Это сработает, как в Венесуэле. У нас там сейчас замечательный лидер, она делает фантастическую работу", – сказал Трамп, имея в виду вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая заняла должность захваченного США Николаса Мадуро.

"Будет зависеть от того, кто этот человек. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они замечательные", – сказал президент США.

На уточняющие вопросы, важно ли для него, чтобы Иран трансформировался в демократическую страну, он ответил: "Нет, я говорю, что должен быть лидер, который будет честный и справедливый, будет хорошо работать, будет хорошо относиться к США и Израилю, и другим странам на Ближнем Востоке – все они являются нашими партнерами", – сказал Трамп.

Также Трамп требует от Ирана безусловной капитуляции. Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

Напомним, в субботу 7 марта исполнится ровно неделя с начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, в результате которой под иранские удары попали многие другие страны региона – от соседей в Персидском заливе до Азербайджана.

Читайте также на эту тему: Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.