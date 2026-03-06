В Німеччині почали розслідування через плакат з образою Мерца на протесті студентів

Німецька поліція розслідує справу 18-річного студента за підозрою в поширенні образ щодо канцлера Фрідріха Мерца під час студентської акції протесту проти нещодавно впровадженої в країні військової служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як повідомляється, підозрюваний під час демонстрації в четвер вдень розмахував плакатом із написом "Merz leck Eier" (Лижи яйця, Мерц).

Поліцейські конфіскували плакат і розпочали розслідування за підозрою в наклепі та образі осіб, які займаються політичною діяльністю, повідомив у п'ятницю представник поліції.

Нещодавно після суперечки щодо коментарів у Facebook, які поліція визнала потенційно образливими, німецькі прокурори заявили, що називати канцлера Фрідріха Мерца Піноккіо є проявом свободи слова.

У грудні ЗМІ повідомили, що, починаючи з 2021 року, Фрідріх Мерц подав низку кримінальних скарг щодо образ на свою адресу в інтернеті.