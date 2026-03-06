В Германии начали расследование из-за плаката с оскорблением Мерца на протесте студентов

Немецкая полиция расследует дело 18-летнего студента по подозрению в распространении оскорблений в адрес канцлера Фридриха Мерца во время студенческой акции протеста против недавно введенной в стране военной службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как сообщается, подозреваемый во время демонстрации в четверг днем размахивал плакатом с надписью "Merz leck Eier" (Лижи яйца, Мерц).

Полицейские конфисковали плакат и начали расследование по подозрению в клевете и оскорблении лиц, занимающихся политической деятельностью, сообщил в пятницу представитель полиции.

Недавно после спора о комментариях в Facebook, которые полиция признала потенциально оскорбительными, немецкие прокуроры заявили, что называть канцлера Фридриха Мерца Пиноккио является проявлением свободы слова.

В декабре СМИ сообщили, что начиная с 2021 года, Фридрих Мерц подал ряд уголовных жалоб в связи с оскорблениями в свой адрес в интернете.