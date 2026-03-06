Біля посольства України в Угорщині зібрали прихильників Орбана, виступав і Сійярто

Під стінами посольства України у Будапешті зібралися на мітинг десятки людей, серед них – очільник МЗС Петер Сійярто та голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Організатором мітингу виступив "Національний рух спротиву", початково його збирали через ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

На подію прийшли близько сотні учасників або більше. Можна було бачити плакати, де ключового суперника Орбана на майбутніх виборах, Петера Мадяра, зобразили як "маріонетку Зеленського", написи "Зеленський = Саддам" тощо.

Index Index

Петер Сійярто у своєму виступі біля мікрофона говорив про "беззмістовну і безнадійну війну, що тягнеться вже чотири роки", про мобілізацію в Україні як "відкрите полювання на вулицях", від якого потерпають і угорці, про нібито "спроби втягнути Угорщину у війну"; про те, що Україна "втручається у вибори в Угорщині" і "влаштувала нафтову блокаду у координації з Брюсселем і угорською опозицією", щоб нібито підіграти партії "Тиса".

"Але в Угорщині не буде проукраїнської влади, і не буде проукраїнського прем’єра – це так само очевидно, як те, що ми тут стоїмо", – заявив Сійярто.

Очільник МЗС Угорщини заявив, що "усе, що робить Україна – це подвійний злочин" в умовах ситуації на енергетичних ринках, що склалася через війну на Близькому Сході – але, мовляв, Україна "прорахувалася" у тому, що Угорщина завчасно наповнила резервуари та домовилась про альтернативне постачання.

Він зупинився і на погрозі Зеленського Орбану, заявивши, що це "показує, які українці насправді". "Нам не потрібно показувати українську мафію – ось відбувається це саме, тільки вище, на президентському рівні… Але нам, угорцям, не можна погрожувати", – сказав Сійярто.

Після виконання державного гімну мітинг завершився, протривавши приблизно годину.

Нагадаємо, 6 березня стався новий виток загострення у відносинах України та Угорщини через затримання Угорщиною інкасаторів "Ощадбанку", які перевозили валюту й цінності з Австрії в Україну у рамках міжбанківської співпраці.

У Будапешті згодом показали фото конфіскованих цінностей та заявили, що розслідують "відмивання коштів"; затриманих інкасаторів збираються видворити з країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.