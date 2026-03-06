Возле посольства Украины в Венгрии собрали сторонников Орбана, выступал и Сийярто

Под стенами посольства Украины в Будапеште собрались на митинг десятки людей, среди них – глава МИД Петер Сийярто и председатель фракции "Фидес" Мате Кочиш.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Организатором митинга выступило "Национальное движение сопротивления", изначально его собирали из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Index

На событие пришли около сотни участников или больше. Можно было видеть плакаты, где ключевого соперника Орбана на предстоящих выборах, Петера Мадьяра, изобразили как "марионетку Зеленского", надписи "Зеленский = Саддам" и другие.

Index

Index

Петер Сийярто в своем выступлении у микрофона говорил о "бессмысленной и безнадежной войне, которая тянется уже четыре года", о мобилизации в Украине как "открытой охоте на улицах", от которой страдают и венгры, о якобы "попытках втянуть Венгрию в войну"; о том, что Украина "вмешивается в выборы в Венгрии" и "устроила нефтяную блокаду в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией", чтобы якобы подыграть партии "Тиса".

"Но в Венгрии не будет проукраинской власти, и не будет проукраинского премьера – это так же очевидно, как то, что мы здесь стоим", – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что "все, что делает Украина – это двойное преступление" в условиях ситуации на энергетических рынках, сложившейся из-за войны на Ближнем Востоке – но, мол, Украина "просчиталась" в том, что Венгрия заблаговременно наполнила резервуары и договорилась об альтернативных поставках.

Он остановился и на угрозе Зеленского Орбану, заявив, что это "показывает, какие украинцы на самом деле". "Нам не нужно показывать украинскую мафию – вот происходит это же, только выше, на президентском уровне... Но нам, венграм, нельзя угрожать", – сказал Сийярто.

После исполнения государственного гимна митинг завершился, продлившись примерно час.

Напомним, 6 марта произошел новый виток обострения в отношениях Украины и Венгрии из-за задержания Венгрией инкассаторов "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии в Украину в рамках межбанковского сотрудничества.

В Будапеште впоследствии показали фото конфискованных ценностей и заявили, что расследуют "отмывание средств"; задержанных инкассаторов собираются выдворить из страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.