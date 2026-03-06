Чому Азербайджан може увійти у пряму війну з Іраном і які це буде мати наслідки

Війна, яку вже тиждень веде проти Ірану коаліція Ізраїлю та Сполучених Штатів, зачепила більшість країн регіону. І Південний Кавказ не став винятком.

5 березня Іран уперше завдав удару чотирма безпілотниками по аеропорту в азербайджанському регіоні Нахічевань. У відповідь Азербайджан назвав це терактом, привівши війська у стан найвищої готовності.

Таким чином, Азербайджан, що має протяжний сухопутний кордон з Іраном – приблизно 765 кілометрів, зіткнувся з новою дилемою у сфері безпеки. І з перспективою повноцінного залучення у війну.

Про те, наскільки ймовірний такий сценарій, а також про вигоди та ризики залучення Азербайджану у війну, читайте в колонці президента координаційного центру азербайджанських політемігрантів ASİMKOM Ганімата Західа Чи приєднається Азербайджан до війни проти Ірану. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що хоча, на перший погляд, пряма участь Азербайджану у війні проти Ірану на нинішньому етапі не видається дуже ймовірною, у низці сценаріїв входження країни у війну стає цілком можливим.

Перший сценарій – імовірність прямої військової загрози або атаки з боку Ірану проти Азербайджану. У цьому разі Азербайджан, відповідно до міжнародного права, може вдатися до заходів самооборони.

Другий сценарій – формування великої регіональної коаліції, яка може запросити підтримку у вигляді логістики, розвідки або надання повітряного простору.

Третій сценарій – серйозна політична криза або дестабілізація всередині самого Ірану. Така ситуація може привести до нових політичних та етнічних процесів у регіоні.

Приводом введення військ, на думку Ганімата Західа, можуть стати, наприклад, повстання або заколоти на півночі Ірану, де проживають 30–35 мільйонів етнічних азербайджанців (цю територію називають Південним Азербайджаном).

Президента координаційного центру азербайджанських політемігрантів ASİMKOM вважає, що Баку може отримати низку вигод від участі у цій війні.

По-перше, у разі ослаблення Ірану в регіоні може сформуватися новий баланс сил, потенційно здатний збільшити регіональний вплив Баку.

По-друге, існує ймовірність подальшого посилення військово-технологічної співпраці Азербайджану з Туреччиною та Ізраїлем.

І нарешті, по-третє – питання мільйонів азербайджанців, які живуть всередині Ірану, може вийти на міжнародний порядок денний.

Водночас автор колонки відразу попереджає, що потенційні ризики такої війни значно перевищують можливі геополітичні вигоди.

Серед іншого, за словами Ганімата Західа, у розширенні масштабу можливої війни може бути зацікавлена Росія.

"Оскільки ослаблення Азербайджану дасть змогу Кремлю повернути свій контроль над регіоном Південного Кавказу.

Саме тому на цьому етапі оптимальною стратегією для Азербайджану залишається не вступати у пряме воєнне протистояння, зберігати регіональну стабільність та продовжувати збалансовану дипломатичну політику", – пише президент координаційного центру азербайджанських політемігрантів ASİMKOM.

Докладніше – колонці Ганімата Західа Чи приєднається Азербайджан до війни проти Ірану.