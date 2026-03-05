Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності

Азербайджан привів свої війська та інші відповідні служби у стан найвищої готовності на тлі атаки іранських дронів на аеропорт "Нахічевань".

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв на засіданні Ради з нацбезпеки, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Алієв, Збройні сили, Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та підрозділи Сил спеціального призначення "приведені в стан мобілізації номер один і повинні бути готові до проведення будь-якої операції".

"Ми не змиримося з цим необґрунтованим терористичним актом і агресією проти Азербайджану. Нашим Збройним силам було доручено підготувати і здійснити заходи у відповідь", – сказав він.

Про падіння іранських дронів на будівлю летовища повідомили опівдні у четвер, 5 березня.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту через атаку двох безпілотників.

Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження через атаку безпілотників на аеропорт "Нахічевань".