Укр Рус Eng

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності

Новини — Четвер, 5 березня 2026, 16:31 — Ірина Кутєлєва

Азербайджан привів свої війська та інші відповідні служби у стан найвищої готовності на тлі атаки іранських дронів на аеропорт "Нахічевань".

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв на засіданні Ради з нацбезпеки, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Алієв, Збройні сили, Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та підрозділи Сил спеціального призначення  "приведені в стан мобілізації номер один і повинні бути готові до проведення будь-якої операції".

"Ми не змиримося з цим необґрунтованим терористичним актом і агресією проти Азербайджану. Нашим Збройним силам було доручено підготувати і здійснити заходи у відповідь", – сказав він.

Про падіння іранських дронів на будівлю летовища повідомили опівдні у четвер, 5 березня.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту через атаку двох безпілотників.

Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження через атаку безпілотників на аеропорт "Нахічевань".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Азербайджан Іран
Реклама: