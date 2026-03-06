Почему Азербайджан может вступить в прямую войну с Ираном и какие это будет иметь последствия

Война, которую уже неделю ведет против Ирана коалиция Израиля и Соединенных Штатов, затронула большинство стран региона. И Южный Кавказ не стал исключением.

5 марта Иран впервые нанес удар четырьмя беспилотниками по аэропорту в азербайджанском регионе Нахичевань. В ответ Азербайджан назвал это терактом, приведя войска в состояние высшей готовности.

Таким образом, Азербайджан, имеющий протяженную сухопутную границу с Ираном – примерно 765 километров, столкнулся с новой дилеммой в сфере безопасности. И с перспективой полноценного вовлечения в войну.

О том, насколько вероятен такой сценарий, а также о выгодах и рисках вовлечения Азербайджана в войну, читайте в колонке президента координационного центра азербайджанских политемигрантов ASİMKOM Ганимата Захида Присоединится ли Азербайджан к войне против Ирана. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки обращает внимание, что хотя, на первый взгляд, прямое участие Азербайджана в войне против Ирана на нынешнем этапе не представляется очень вероятным, в ряде сценариев вступление страны в войну становится вполне возможным.

Первый сценарий – вероятность прямой военной угрозы или атаки со стороны Ирана против Азербайджана. В этом случае Азербайджан, в соответствии с международным правом, может прибегнуть к мерам самообороны.

Второй сценарий – формирование большой региональной коалиции, которая может запросить поддержку в виде логистики, разведки или предоставления воздушного пространства.

Третий сценарий – серьезный политический кризис или дестабилизация внутри самого Ирана. Такая ситуация может привести к новым политическим и этническим процессам в регионе.

Поводом для ввода войск, по мнению Ганимата Захида, могут стать, например, восстания или мятежи на севере Ирана, где проживают 30–35 миллионов этнических азербайджанцев (эту территорию называют Южным Азербайджаном).

Президент координационного центра азербайджанских политемигрантов ASİMKOM считает, что Баку может получить ряд выгод от участия в этой войне.

Во-первых, в случае ослабления Ирана в регионе может сформироваться новый баланс сил, потенциально способный увеличить региональное влияние Баку.

Во-вторых, существует вероятность дальнейшего усиления военно-технологического сотрудничества Азербайджана с Турцией и Израилем.

И наконец, в-третьих – вопрос миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, может выйти на международную повестку дня.

Но автор колонки сразу предупреждает, что потенциальные риски такой войны значительно превышают возможные геополитические выгоды.

Среди прочего, по словам Ганимата Захида, в расширении масштаба возможной войны может быть заинтересована Россия.

"Поскольку ослабление Азербайджана позволит Кремлю вернуть свой контроль над регионом Южного Кавказа.

Именно поэтому на данном этапе оптимальной стратегией для Азербайджана остается не вступать в прямое военное противостояние, сохранять региональную стабильность и продолжать сбалансированную дипломатическую политику", – пишет президент координационного центра азербайджанских политемигрантов ASİMKOM.

