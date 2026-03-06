Сибіга попередив про ризик нових провокацій від Угорщини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що після викрадення у Будапешті українських інкасаторів Угорщина може вдатись до нових провокацій у мабутньому.

Заяву очільника українського зовнішньополітичного відомства наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розповів, що за кілька днів до викрадення інкасаторів Україна бачила натяки, "що готується якась провокація".

"Спостерігаючи за їхніми (угорців. – Ред.) діями і провокаціями ми, на жаль, не можемо виключити провокативних дій щодо наших громадян, тому ми закликаємо до тиску міжнародної спільноти", – зазначив він.

Міністр також пов’язав інцидент з інкасаторами і похздку до Москви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.

"Ми бачимо тут і російський почерк. Мені здається, що ці поїздки угорської влади до Москви, що все це ланцюжок певних подій, провокацій і, мабуть, цього слід очікувати і надалі, на жаль", – зауважив глава МЗС України.

Нагадаємо, 6 березня стався новий виток загострення у відносинах України та Угорщини через затримання Угорщиною інкасаторів "Ощадбанку", які перевозили валюту й цінності з Австрії в Україну у рамках міжбанківської співпраці.

У Будапешті згодом показали фото конфіскованих цінностей та заявили, що розслідують "відмивання коштів"; затриманих інкасаторів збираються видворити з країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

Дивіться відео "Європейської правди": Орбан захоплює заручників. Російський слід провокації Угорщини