Сибига предупредил о риске новых провокаций со стороны Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что после похищения в Будапеште украинских инкассаторов Венгрия может прибегнуть к новым провокациям в будущем.

Заявление главы украинского внешнеполитического ведомства приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Сибига рассказал, что за несколько дней до похищения инкассаторов Украина видела намеки, "что готовится какая-то провокация".

"Наблюдая за их (венгров. – Ред.) действиями и провокациями, мы, к сожалению, не можем исключить провокационных действий в отношении наших граждан, поэтому мы призываем к давлению международного сообщества", – отметил он.

Министр также связал инцидент с инкассаторами и поездку в Москву главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Мы видим здесь и российский почерк. Мне кажется, что эти поездки венгерских властей в Москву, что все это цепочка определенных событий, провокаций и, пожалуй, этого следует ожидать и в дальнейшем, к сожалению", – отметил глава МИД Украины.

Напомним, 6 марта произошел новый виток обострения в отношениях Украины и Венгрии из-за задержания Венгрией инкассаторов "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии в Украину в рамках межбанковского сотрудничества.

В Будапеште впоследствии показали фото конфискованных ценностей и заявили, что расследуют "отмывание средств"; задержанных инкассаторов собираются выдворить из страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

Смотрите видео "Европейской правды": Орбан захватывает заложников. Российский след провокации Венгрии