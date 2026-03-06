Посол при НАТО: задержек в поставках оружия США для Украины пока нет

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала, что пока не фиксируют влияние событий на Ближнем Востоке на поставки Украине американского оружия, которое было оплачено союзниками в рамках механизма PURL.

Об этом Гетьманчук сказала в комментарии "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

В этом контексте представительница Украины в НАТО подчеркнула важность своевременных взносов от государств, за счет которых оплачивается оружие из американских запасов, чтобы "американская сторона могла оперативно их обрабатывать и осуществлять соответствующие поставки".

"На данный момент не фиксируем изменений или задержек в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Так же не видим пока влияния на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн" относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных со складов партнеров. Все в работе", – отметила она.

Как сообщала "Европейская правда", главная дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны Украине, направляются сейчас на Ближний Восток, что вызывает беспокойство.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Между тем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые вместо этого можно было продать странам Ближнего Востока.