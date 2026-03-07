Глава Пентагона: нас не волнует, что РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведданные для ударов по позициям американских войск.
Об этом Хегсет сказал в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".
В контексте информации СМИ об обмене разведданными между РФ и Ираном глава Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп "хорошо осведомлен о том, кто с кем разговаривает".
Он также добавил, что США "отслеживают все" и учитывают это в своих боевых планах.
"Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо осведомлен о том, кто с кем разговаривает. И все, что не должно происходить, будь то публично или через неформальные каналы, встречает решительное противодействие", – сказал Хегсет.
На вопрос, ставит ли привлечение России американский контингент в опасность, Хегсет ответил: "Мы ставим других в опасность, и это наша работа. Поэтому мы не волнуемся по этому поводу. ... А единственные, кому сейчас нужно волноваться, – это иранцы, которые думают, что они будут жить".
Перед этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, когда ее спросили во время выступления на Fox News о предоставлении Россией Ирану разведданных об американских позициях, ответила, что не может комментировать "разведданные, просочившиеся в прессу".
"Честно говоря, произошло это или нет, не имеет значения, потому что президент Трамп и вооруженные силы США полностью уничтожают преступный иранский террористический режим", – сказала она.
Позже Ливитт объяснила журналистам, что она имела в виду, что передача Россией разведывательных данных об активах США Ирану "не имеет значения", потому что "это явно не влияет на военные операции в Иране, поскольку мы полностью уничтожаем их".
Напомним, издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что никакое соглашение с Ираном невозможно, нужна только его безусловная капитуляция.
Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.
Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.